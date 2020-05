Directeur vliegveld 'voorzichtig positief' over luchtvaartnota

Er is nog heel wat te bespreken over de luchtvaartnota volgens de directie van Groningen Airport Eelde (Rechten: Van Oost Media)

Het idee van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is dat de Nederlandse luchthavens samen één zogenoemde systeemluchthaven moeten vormen. In zo'n systeem bepalen ze samen op welke plek welke vluchten worden uitgevoerd en welke andere activiteiten er plaatsvinden.

Stip aan de horizon

Een visie is een stip aan de horizon. Het echte werk moet nu beginnen. Het realiseren van die visie", zegt Schmeink. "Er staan vergezichten in tot en met 2070. Nou, dan leef ik niet meer. De discussie in de Tweede Kamer moet nog beginnen. Er staat in ieder geval ons verhaal in over de systeembenadering en samenwerking tussen luchthavens. Dat is winst. Daar kunnen we verder mee."

Maar een herverdeling van vluchten van een te druk Schiphol naar de regio zit er niet in. Schiphol mag de komende jaren groeien als vliegtuigen stiller en schoner worden. Voor de vakantievluchten gaat Lelystad Airport eind 2021 open. Juist op die verschuiving van vluchten heeft Eelde lang gegokt. Schmeink: "Er staat voor elk wat wils wat in. Het is zo abstract als maar kan. Weet je nu hoe de dag van morgen er uit ziet? Natuurlijk niet."

'Rijk moet meebetalen'

Regionale luchthavens zoals die in Eelde moeten zorgen voor vluchten die interessant zijn voor de regio, staat in de nota. Bovendien moeten ze zich concentreren op andere activiteiten zoals de kleine luchtvaart, luchtvaartscholen, nieuwe technologieën en drones. En dat is precies van Eelde nu al doet.

Maar als de luchthaven wordt gezien als een luchthaven van belang, dan moet het Rijk daar ook aan meebetalen, vindt Schmeink. En dat is Van Nieuwenhuizen niet van plan. "Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages. Als er wel bijdrages worden gedaan, bijvoorbeeld door provincies, dan moeten ze zich houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun", schrijft ze.

Volgens Schmeink zal daar discussie over worden gevoerd met de minister. "Dit geldt voor alle regionale luchthavens. Je hebt de beheer- en instandhoudingskosten. Dat is onderdeel van de nationale infrastructuur. Dan verwacht ik van de nationale overheid een bijdrage. Met die bijdrage kan de regio voor een gezonde exploitatie zorgen. Ik had niet verwacht dat het er in zou staan, maar daar gaan we wel voor."

'Nota nu concreet maken'

Uit de luchtvaartnota blijkt dat regionale luchthavens worden gezien als zelfstandige bedrijven. En dat blijft ook zo. De regio's moeten zelf bepalen wat ze met de luchthaven doen. "Je moet als regio proberen je eigen boontjes doppen en zo veel mogelijk je eigen infrastructuur te gebruiken. Mensen vinden Eelde nog steeds een prettige luchthaven om vanaf te vertrekken. Het is ook belangrijk voor de traumaheli en medische vluchten. Verder zijn we de enige luchthaven in Nederland waar piloten worden opgeleid."

Schmeink benadrukt dat het om een ontwerpnota gaat, die nog weinig concreet is en waarop nog aanpassingen mogelijk zijn. "Ik zou zeggen: nu concreet maken. Nou komen tot helderheid ten aanzien van beleid en zeggen wat de volgende stappen zijn. Ik ben ongeduldig en wil graag weten waar we naar toe gaan. Maar goed, ik ben al blij dat we na de coronacrisis nog vakantievluchten hebben en dat we werk hebben en gezond zijn. Laten we alles in proporties zien."