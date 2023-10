COA waarschuwt: opvang Ter Apel dit weekend weer vol

Ook dit weekend moeten asielzoekers die zich 's nachts melden in Ter Apel de nacht doorbrengen in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarvoor waarschuwt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het COA zegt dat er nog altijd een tekort aan opvangplekken is en dat de druk op Ter Apel onverminderd hoog is. Dit weekend wordt daarin geen verandering verwacht.

Er is al langere tijd dringend behoefte aan extra opvangplekken. Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum wil het COA onder de tweeduizend houden, maar dit is "een behoorlijke uitdaging met de instroom van afgelopen weken", zei een woordvoerder van het opvangorgaan.