Testweekend Hof van Saksen: 'Het kriebelt enorm om weer open te gaan'

De testpersonen zijn vrienden, kennissen en familieleden van medewerkers van Hof van Saksen. Zij zijn uitgenodigd om de komende dagen in het park te verblijven en om bepaalde activiteiten te doen en faciliteiten uit te proberen. Als na het weekend blijkt dat alles volgens de richtlijnen kan worden gedaan, gaat het park ook voor gasten open.

"Het kriebelt enorm", zegt general manager Eric van der Heijden op de eerste dag van het testweekend. "Het voelt alsof we voor de eerste keer een vol resort gaan kijken."

Restaurants dicht, zwembad open

De receptie van het park is bemand voor inchecken en vragen tijdens het verblijf. De restaurants op het park blijven gesloten, wel zijn de keukens geopend. Gasten kunnen in hun eigen accommodatie genieten van bestelde gerechten. De winkel op het park is wel open voor boodschappen. Gasten kunnen ook fietsen huren.

Het zwembad is, met uitzondering van de whirlpools, open voor gasten van het resort. Ook zijn de binnenglijbanen, het muzikale peuterbad en de wildwaterbaan te gebruiken. Van der Heijden: "We hebben ons de afgelopen weken enorm ingezet om dit weer te kunnen bewerkstelligen. Het zwembad is voor ons een belangrijke pijler om de deuren weer te kunnen openen. Bij de glijbanen hebben we bijvoorbeeld allerlei afscheidingen neergezet, zodat mensen afstand kunnen houden."

Extra buitenactiviteiten

Buiten worden extra activiteiten georganiseerd zoals suppen, kanoën en boogschieten. Ook zijn alle speeltuinen op het terrein van het resort geopend. Ook de fietsverhuur is open en volgens Van der Heijden helemaal corona-proof. Het Indoor speelparadijs Harrewar is wel gesloten.

"We hebben op heel veel plekken looproutes en plexiglasschermen, die al bijna niet meer weg te denken zijn uit de maatschappij", zegt Van der Heijden. "Na dit weekend sturen we iedereen een vragenlijst over wat beter kan en gaan we dat bijschaven."