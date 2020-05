Asser theater valt in de prijzen met kansrijk plan in coronatijd

Volgens de jury biedt het plan van het Asser theater 'kansen voor zowel theater als horeca biedt in de anderhalve meter economie'.

Voorstelling ook in restaurants te zien

In het concept Smaakvol Theater slaan het theater en de horeca de handen ineen. De Nieuwe Kolk programmeert een artiest voor het theater en voorafgaand aan én tijdens de voorstelling serveren meerdere restaurants een menu. De voorstelling is live in het theater te zien, maar via een stream ook in de restaurants.

De jury prees het idee om de win-winsituatie. "Het podium, de artiesten én de restaurants hebben iets te winnen in dit concept. Het is bovendien goed haalbaar én schaalbaar", aldus jurylid Seerp Leistra.

De beste van 127 inzendingen

In totaal werden 127 pitches ingezonden, waarvan het Asser plan dus als beste uit de bus kwam. Met de winst ontvangt het theater ondersteuning van specialisten uit de noordelijke ondernemersverenigingen en marketingorganisaties, zodat het concept in de praktijk kan worden opgepakt.

"Dit is de tweede grote erkenning voor De Nieuwe Kolk binnen een half jaar. Na het behalen van de beste congreslocatie van Nederland mogen we nu deze erkenning van VNO-NCW Noord dankbaar in ontvangst nemen", reageert theaterdirecteur Hanneke Bruggeman. "We zijn trots dat we hiermee ook andere culturele organisaties kunnen inspireren en een uitvoerbaar concept kunnen delen met de sector."

'Zwaar getroffen horeca helpen'

"Wij hopen met dit project ook de zwaar getroffen horeca te kunnen helpen. Wij staan te popelen om met de horecaondernemers samen te werken en het publiek weer te kunnen ontvangen", vult manager markering en sales Ruud Linders van De Nieuwe Kolk aan. "Met creativiteit en ondernemerszin willen we het theater in de anderhalvemetersamenleving weer tot volle bloei laten komen. Hoe mooi is het om hiervoor erkenning te krijgen."