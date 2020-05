Zwemzusjes trotseren kou en trainen in Beilerstroom

Het zwembad in Oosterwolde, de plek waar ze normaal gesproken trainen, is al weken dicht. "We misten het zwemmen zo erg, dat we besloten in het kanaaltje hierachter te gaan trainen", vertelt Henriette. Ze doelt op de Beilerstroom, het riviertje achter de melkveehouderij van hun vader. Daar trainen ze nu al een paar weken.

Wetsuits

Warm is dat niet, daarom hebben de zussen wetsuits aangeschaft. Zo kunnen ze tóch het koude water in om de choreografieën te blijven oefenen. De tieners beoefenen hun sport op het hoogste niveau in Noord-Nederland.

De zussen hebben speciaal wetsuits aangeschaft (Rechten: RTV Drenthe)

Landelijk gezien draaien ze nog niet mee in de top, vertelt Janneke, maar als het coronavirus er niet was geweest, hadden ze dit jaar wel weer meegedaan aan de Nederlands Kampioenschappen.

Zolang ze nog niet in het zwembad in Oosterwolde kunnen trainen, zullen ze de kou van de stroom achter hun huis blijven trotseren. Zo'n vier keer per week, een half uurtje lang. Tot hun tenen er bijna afvriezen. Geluidsboxje aan en gaan.