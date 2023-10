Maansverduistering vanavond in het Drenthe het best te zien

Hoewel de maansverduistering vanavond in ons land nauwelijks te zien is door de bewolking, is die in Drenthe, Friesland en Groningen het beste te zien.

Tussen 20.00 uur en 00.30 uur beweegt de maan zich precies door de schaduw van de aarde, waardoor het lijkt alsof er een hapje uit de maan genomen wordt. Door de regen die vanavond over het land trekt, is de kans klein dat er iets van de verduistering in het westen en zuiden van het land te zien is.

Hoogtepunt rond 22.15 uur