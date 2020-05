'Kans op herhaling bij ontsnapte Hendrik M. laag, maar risico is er wel'

De tbs-maatregel van M. was beëindigd onder de voorwaarde dat hij zich psychiatrisch liet behandeling de half open kliniek in Assen. Maar sinds de Limburger vorige week vrijdag boodschappen ging doen, is hij spoorloos.

Minder streng beveiligde kliniek

"Je belandt niet zomaar in een tbs-kliniek, dan heb je iets heel ergs gedaan. Maar het overgrote deel van de mensen dat veroordeeld wordt tot tbs, gaat na een tijd ook weer uit een kliniek, omdat de behandeling aanslaat, waardoor de kans op herhaling afneemt", legt Dekker uit.

Dat laatste was bij M. ook het geval. Na eerdere veroordelingen - voor onder meer verkrachting - én ontsnappingen,, schatten zijn behandelaar de kans dat M. weer de fout ingaat in als laag. Dat is ook de reden dat hij inmiddels in de veel minder streng beveiligde kliniek in Assen zat en bezig was met terugkeer in de samenleving.

'Zekerheid heb je nooit'

Dekker: "Er wordt in dit soort gevallen altijd gekeken of het verantwoord is om iemand op verlof te laten gaan. Maar de zekerheid dat dat ook daadwerkelijk het geval is, wordt nooit voor honderd procent gegeven. Het recidivegevaar wordt bij deze meneer nu ingeschat als laag, maar er is nog steeds een risico. Iemand zit niet voor niets in zo'n behandeling en dat is precies de reden dat de politie naar hem op zoek is."

Op de vraag waarom pas donderdag, zes dagen na zijn verdwijning, via online media uitlekte dat de man zoek is, heeft Dekker geen pasklaar antwoord. "De politie bekijkt per geval wat nodig is om iemand zo snel mogelijk in de kraag te vatten. Soms is dat onder de radar en soms door bekend te maken hoe iemand eruit ziet."

In het geval van Hendrik M. was het niet de politie die het bekendmaakte. Via online media lekte een - vermoedelijk verouderde - foto uit. Daarop is te zien dat de man een opvallend kenmerk in zijn gezicht heeft: een tatoeage van drie tranen onder zijn linkeroog.

'Niet zelf aanspreken'

De vraag of de Limburger nog in Assen of omgeving is, kan niemand beantwoorden, maar Dekker vraagt mensen in de omgeving wel om op te letten. "Als je deze man tegenkomt, spreek hem dan niet zelf aan, maar bel de politie."

Dat het niet terugkomen van het winkelen gevolgen voor M. heeft, weet de minister wel zeker. Welke dat zijn, is uiteindelijk aan zijn behandelaars en de rechtbank als hij gevonden word. Die moeten oordelen over het vervolgtraject. De kans bestaat dat de man teruggestuurd wordt naar een tbs-kliniek.

