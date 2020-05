Streep door Offerein Bokaal

De organisatie van het Offerein Voetbaltoernooi heeft definitief een streep gezet door de editie van 2020. Het toernooi had de laatste jaren in de voorbereiding een vaste plaats op de voetbalkalender verworven in Hoogeveen en zou komende zomer voor de negende keer plaatsvinden.

Twaalf ploegen zouden strijden om de AH Offerein Bokaal en de Paviljoen Nijstad Cup.

"Vorige week werd natuurlijk al duidelijk dat er in augustus niet gevoetbald zou kunnen worden", aldus organisator Gerjo Stegeman op de website van vv Hoogeveen. "Vervolgens dachten we in ons enthousiasme dat verplaatsen naar september een serieuze optie was, omdat de ploegen zich toch zullen moeten voorbereiden op het moment dat de competitie wel kan starten. Oefenwedstrijden horen daar bij."

Realisme

Al snel sloeg het enthousiasme om in realisme. Stegeman: "Bij het uitwerken van de plannen kwamen we al snel tot de conclusie dat er behoorlijk wat knelpunten zijn. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de beschikbaarheid van het aantal kleedkamers. Dat zullen er gezien de maatregelen meer moeten zijn. Er zijn echter wel twaalf ploegen op een avond die ondergebracht moeten worden. Verspreiden over meerder speelrondes was organisatorisch ook niet haalbaar."

De komende editie zouden Hoogeveen zondag, HZVV, VKW en Pelikaan S strijden om de Offerein Bokaal en ZZVV, Hoogeveen zaterdag, LTC, Achilles 1894, Dalen, HZVV 2, Germanicus en Dedemsvaart om de Paviljoen Nijstad Cup.