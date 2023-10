Achilles 1894 hangt camera's op na meerdere diefstallen: 'Vervelend dat dit nodig is'

Na meerdere diefstallen is voor de Asser voetbalvereniging Achilles 1894 de maat vol. Op verschillende plekken rond het sportveld hangen nu bewakingscamera's om te voorkomen dat er opnieuw gestolen wordt. "We willen de veiligheid in de vereniging waarborgen."

De inbraken gebeurden en in verschillende 'golven', legt voorzitter Peter de Jong uit. "Met enige regelmaat worden er zowel buiten de hekken als binnen de hekken gestolen. Zo zijn er al fietsen gestolen en worden er spullen in de kleedkamer ontvreemd."

Maat vol

Voorgaande jaren kwam dat al meerdere keren voor en ook dit jaar was het weer raak. "Toen dachten we: nu is de maat vol, nu gaan we camera's ophangen. Een vervelende maatregel, maar helaas noodzakelijk." Voor onder meer één van die diefstallen werd in september iemand veroordeeld.

De Jong hoopt vooral dat er de camera's een preventieve werking hebben en dat het niet nodig is om de beelden te controleren. "We hopen dat het nu niet meer gebeurt." Ook moeten de bewakingscamera's de sfeer ten goede komen, legt De Jong uit. "Nu heb je vermoedens wie er verantwoordelijk voor de diefstal is, en dat is niet de sfeer die er moet zijn. Om dat te voorkomen, hebben we nu dus camera's opgehangen."

Veiligheid waarborgen