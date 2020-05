Steeds meer attractieparken gaan weer open

Speelboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold is vanaf vandaag weer deels open. Er kan alleen buiten gespeeld worden en de horeca blijft gesloten. Reserveren vooraf is verplicht, want er is per dagdeel plek voor honderd tot tweehonderd mensen. Tussen 13.00 en 14.00 uur wordt alles schoongemaakt.

Een ijsje op de ijsboerderij mag natuurlijk niet ontbreken, ook niet in coronatijd: bij de uitgang staat een zelfbedieningskar, zodat je een ijsje kunt meenemen.

Sprookjeshof Zuidlaren en Drouwenerzand Attractiepark

Ze zijn druk met de voorbereidingen, maar voorlopig gaat de Sprookjeshof in Zuidlaren nog niet open. Het reserveringssysteem moet bijvoorbeeld nog aangepast worden. Wel zijn er praktische maatregelen getroffen: er hangen desinfectiepompjes en er zijn vaste looproutes aangebracht. Dieren mogen bij de heropening niet meer geaaid worden. De directie twijfelt nog of horeca en de binnenspeeltuin open kunnen. Een openingsdatum durven ze in Zuidlaren nog niet te geven, maar het wordt niet voor de laatste week van mei.

Hetzelfde geldt voor Drouwenerzand Attractiepark, dat dit weekend gaat proefdraaien met familieleden van medewerkers.

Wildlands

Dierenpark Wildlands in Emmen wil op 25 mei de deuren weer openen. De bezoekerscapaciteit wordt vanaf die dag langzaam opgeschroefd naar maximaal vijfduizend per dag, de helft van het normale maximumaantal bezoekers. Olifant Mekong is dan niet meer te zien, hij verhuist al voor de heropening naar Zwitserland.

Wie niet kan wachten op het bezoeken van een dierenpark, kan in Ruinen terecht. Vogelpark Ruinen is al geopend met de nodige aanpassingen.

Appelscha, Slagharen en Leek Ook de parken net over de provinciegrens gaan open. Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha is vanaf vandaag geopend. Attracties worden constant schoongemaakt, personeel draagt handschoenen en mondkapjes en alleen met een e-ticket kom je binnen. All inclusive eten en drinken kan nog gewoon, maar is op afhaalbasis. Attractie- en vakantiepark Slagharen viert in het pinksterweekend zijn 57e verjaardag. Het vakantiepark opent dan de deuren op 29 mei. Online reserveren is verplicht en uiteraard wordt er rekening gehouden met de anderhalvemetermaatschappij. Een dag later gaat het attractiepark ook open, dertig procent van het maximaal haalbare aantal bezoekers mag naar binnen. Landgoed Nienoord in Leek gaat op 21 mei open voor abonnementhouders. Vanaf 30 mei kan iedereen het park weer in, maar alleen met een e-ticket.

