Natuurlijk tuinieren: heb jij een tip?

Het is een dag na ijsheiligen, ook de kwetsbare plantjes kunnen de grond in. En dan is het duimen op geen nachtvorst, slakken en ander tuinleed. Om dit in de tuin te voorkomen, roepen verschillende organisaties op om natuurlijk te tuinieren en geen chemische middelen te gebruiken. Via de campagne 'chemievrij maakt je blij' worden tips gedeeld en gezocht.

Onkruidcoach Cindy de Jonge is op 8 mei begonnen met de tiendaagse onkruidchallenge. Elke dag geeft ze tips over hoe je kan tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Heb jij zelf ook een tip? Je kan het dit weekend nog delen, lees hier meer over de actie.