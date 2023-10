De 93-jarige Jan Haak maakt nog steeds triplex huisjes: 'Het heeft mij in de greep'

Het oude postkantoor van Emmen, het kantongerecht dat er naast staat en een voormalige brug in Nieuw-Amsterdam. Het zijn nieuwe pronkstukken in de collectie van Emmenaar Jan Haak.

"Kijk, dit is eigenlijk alles wat ik gebruik: triplex, lijm en een figuurzaag. Tot ergernis van mijn onderburen", zegt hij grijnzend.

Het hele jaar door is Haak aan het zagen, lijmen en verven. En zo maakt hij allerlei miniatuurhuisjes. Het is alweer de vierde keer dat hij ze tentoonstelt. "Het is me eigenlijk niet naar de zin", vertelt Haak. "Ik had allerlei leuke boompjes besteld om de boel mooi aan te kleden, maar die zijn nog steeds niet bezorgd."

Gelukkig zijn er wel andere, nieuwe pronkstukken. "Dit is dus het oude postkantoor van Emmen. Die wilden ze afbreken, maar dat vond ik zonde. Want dat is toch het hartje van het centrum. En natuurlijk het kantongerecht, die heb ik ook gemaakt." Vol trots houdt hij het houten gebouw omhoog.

Hard gewerkt

Haak heeft beslist niet stilgezeten het afgelopen jaar. Zelfs de koster van de kerk heeft hem aan het werk gezet. "Die kerk had ik vorig jaar al, maar toen kwam dus de koster langs om te kijken en die zei dat ik de bijgebouwen er niet bij had gemaakt. Dus die heb ik ook nog maar even gemaakt."

Naast de vernieuwde kerk staat de inrichting van de kerk. "Dit is niet zoals de kerk er van binnen uitziet hoor, maar wel het interieur van een kerk. Met hier de preekstoel, het doopvont en de bankjes waar de mensen op zitten."

Vol trots wijst hij alles aan. Maar toch wil hij zo langzamerhand zijn figuurzaag in de wilgen hangen. "Weet je wat het is, ik ben bijna 94. En als ik per ongeluk oet de tied kom dan zit mijn familie er mee. En waar moeten ze er dan mee heen?"

Maar eigenlijk is Haak nog niet klaar. "Ik moet nog zien dat ik foto's krijg van de voor,- en zijkant van het Van Gogh-huis in Nieuw-Amsterdam. Die wil ik eigenlijk ook nog maken." En dus zullen z'n buren nog wel even last hebben van het gezaag.