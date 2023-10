Slagveld bij veebedrijven door snel oprukkend blauwtongvirus: 'Het is vijf voor twaalf'

Eén ding is in ieder geval duidelijk. "Het is vijf voor twaalf", luidt de alarmerende boodschap van Bernd Hietberg en Lambert Pijl.

De eerstgenoemde is veearts bij Dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart in Beilen. Pijl is met zijn schapenhouderij in Hijken één van de grootste in Drenthe. Aan tafel bij het Radio Drenthe-programma Cassata trekt hij aan de alarmbel. "Als we niks doen, en het virus komt volgend jaar weer terug, dan voorspel ik dat vijftig, of misschien wel zestig procent van de schapen verdwijnt uit Drenthe."