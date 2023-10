Kleindierenshow Midden-Drenthe: 'Dierenliefde doorgeven aan de jeugd'

De 30e Midden Drenthe Show voor kleindieren is een feit. Dit weekend komen er weer honderden bezoekers naar de manege aan de Hoefslag in Beilen, waar allerlei cavia's, konijnen en sierduiven te bewonderen zijn.

"Ook dit jaar helaas geen kippen en eenden in verband met de vogelgriep", vertelt Kees Verkolf enigszins teleurgesteld.

Wie heeft de mooiste?

Verkolf is al sins 2007 bij de kleindierenshow betrokken. Hij loopt er met een grote glimlach rond, want wat zijn alle dieren mooi en goed verzorgd. "Deze dieren worden bekeken door de keurmeesters. Dan is iedereen vol spanning, want is mijn dier het mooist? Dat is elk jaar weer bijzonder om te zien. En dan het applaus voor de winnaar, ik blijf het prachtig vinden."

De dieren krijgen van de keurmeesters een rapport waarin de goede punten van het dier beschreven worden, maar ook waar nog aan gewerkt kan worden. "Hier bijvoorbeeld", laat Verkolf zien. "Op deze kaart staat iets beschreven over dit konijn. Over het gewicht, de tekening in de vacht en de kwaliteit van de haren. Het heeft een fraaie kop en poten, staat hier te lezen."

Warm van de duif

Hoewel er vooral veel konijnen te zien zijn op de Midden Drenthe Show, loopt Verkolf zelf warm voor de sierduiven. "Daar zit 'ie", jubelt hij. In een kooi zit een witte duif met een rode tekening om het oog. Ook heeft de vogel opvallende diepbruine vleugels. "Hij is de kampioen van de Midden Drenthe Show, hij is ringkampioen én de kampioen van Noord-Nederland. Voor het tweede jaar op rij."

Dierenliefde doorgeven

Er lopen opvallend veel kinderen tussen de kooien door. Soms prikken ze kleine strootjes door de tralies in de hoop de aandacht van een konijn of cavia te trekken. Het zien van zoveel jeugd stemt Verkolf gelukkig. "Dat is waar we het voor doen: de liefde voor dieren doorgeven. De jeugd stimuleren om verantwoordelijkheid en zorg voor een dier op zich te nemen."