Gemeenteraad over wankelend Ogterop: 'Pijn in portemonnee of in culturele sector'

Zowel de oppositie als de coalitie in de gemeenteraad in Meppel zit vol vragen over Schouwburg Ogterop. 'Het was duidelijk dat Ogterop aan het verouderen was, maar dat het zo dramatisch slecht is, was niet bekend.'

Elisabeth Bakkenes van Sterk Meppel (SteM) is benieuwd naar de uitleg van het college. Dat zegt zich 'tot het uiterste in te willen spannen om de schouwburgfunctie voor Meppel te behouden'. "Ik ben benieuwd wat het uiterste is", zegt de fractievoorzitter van de grootste (coalitie)partij in Meppel.

Aanleiding is de miljoenenrenovatie die nodig is om de Meppeler schouwburg toekomstbestendig te maken en te laten verzelfstandigen. De schouwburg kampt met stankoverlast, onvoldoende vluchtwegen en loslatende voegen. Bakkenes: "Het is dubbel. Ogterop hoort bij Meppel en die wil je niet graag missen. Maar als je 15 tot 20 miljoen zelf moet financieren gaat dat wel een groot probleem worden. Ik begrijp dat er wordt gezocht naar financiering bij provincie en fondsen, wellicht dat daar mogelijkheden liggen."

Anderhalve meter

SteM vraagt zich af of een schouwburg na coronatijd überhaupt wel uit kan, als er minder mensen naar binnen mogen in de anderhalvemetermaatschappij. Kan een schouwburg dan nog uit? Ze krijgt bijval uit de oppositie van PvdA-fractievoorzitter Jolida Voetelink. Volgens haar hebben mensen behoefte aan vertier, maar is de culturele sector niet de enige sector die het zwaar heeft op het moment en waar geld naartoe moet: "Alles kraakt. Er staat een groot dik vraagteken bij alles, dit is het eerste lastige besluit van velen."

De PvdA ziet een 'enorm ingewikkeld vraagstuk' liggen. "Het doet of zeer in de portemonnee of in de culturele sector", zegt Voetelink.

Kans

De SP ziet in de ontstane situatie een mogelijkheid om structureel wat te veranderen aan het cultuurbeleid in Meppel. "Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in cultuur", vindt Xander Topma. "Het is jammer dat je nu geld in stenen moet steken. Wij zien het liefst dat er wordt geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden." De socialisten zijn sowieso tegen verzelfstandiging van Ogterop. "Gebruik het gebouw breder als huis van cultuur voor Meppel."

Ook coalitiepartij CDA is benieuwd hoe Ogterop breder ingezet kan worden. "Er zijn meer afwegingen die gemaakt moeten worden, zoals wat voor rol Ogterop binnen Meppel gaat spelen. En ook waar je geld vandaan kan halen", zegt fractievoorzitter Sandra Wolvekamp. Haast is daarbij niet geboden. "Het kost veel geld om zo'n gebouw weer goed te maken. We kunnen het besluit niet jaren voor ons uitschuiven, maar het gaat om veel geld waarover je niet op een achternamiddag besluit."

ChristenUnie-raadslid Gert Stam wil ook vooral een goede inhoudelijke discussie. "Het komt net in een tijd dat je meer af te wegen hebt. Het is nog helemaal niet helder hoe we uit de coronacrisis komen."

Controle

Aanstaande dinsdag staat Ogterop op de vergaderagenda, dan zullen de eerste kritische vragen beantwoord worden. Maar is de gemeenteraad afgelopen jaren wel scherp genoeg geweest? "Blijkbaar niet", zegt Bakkenes, van de grootste partij in Meppel. "Het was ons duidelijk dat Ogterop aan het verouderen was. Maar dat het zo dramatisch slecht is, was niet bekend. Dat een vluchtroute uitkomt op het dak, dat kan natuurlijk niet."

De ChristenUnie ziet dat anders. "Als er wel adviezen waren geweest die we hadden genegeerd, was het anders geweest", zegt Stam. "Je ziet ook wel eens bij andere dossiers dat je informatie krijgt en er een totaalbeeld ontstaat, dat dan toch tegenvalt." Hij zet overigens wel vraagtekens bij de rol van de verschillende directeuren de afgelopen jaren. "Nu zitten er twee interim-directeuren, maar was de situatie bij voorgangers ook bekend?"