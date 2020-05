Duo Elly & Rikkert uit Vledderveen neemt na vijftig jaar afscheid

"Het voelt heel vreemd", vertelt Elly. "We gaan vooral het publiek heel erg missen. Toch is dit wel een mooie manier om afscheid te nemen in deze tijden van het coronavirus."

Zo'n vijfduizend mensen keken naar de livestream. "Zoveel publiek hebben we nog nooit gehad voor een concert waar alleen wij optreden", lacht Elly. "We zijn heel dankbaar dat alle mensen een kaartje gekocht hebben. Het is een mooi afscheid voor ons, de organisatie en het publiek."

Christendom

De carrière van het duo begon in de jaren 60, toen ze elkaar ontmoetten in Amsterdam. Ze scoorden in die periode een grote hit met Boudewijn de Groot: Meester Prikkebeen. Halverwege de jaren 70 veranderde hun muziek. Het duo bekeerde zich tot het christendom en ging christelijke liedjes maken. Tientallen nummers brachten ze uit, zoals Een parel in Gods hand, Jezus is de Goede Herder en Ik zag een kuikentje, schrijft de NOS.

'Tijd voor andere dingen'

Dat het duo stopt, betekent het niet dat ze helemaal niets meer gaan doen. "We gaan verder met het schrijven van kinderboeken en gedichtenbundels. Hier en daar gaan we misschien ook nog optreden voor kleine groepen. We vinden het heel leuk om nog te spelen voor mensen met een verstandelijk beperking", zegt Elly.

En de muziek? "Misschien komen we nog wel met een cd, deze tijd geeft ons ook veel inspiratie. Maar optreden zit er, vanwege de gezondheid van Rikkert, echt niet meer in."

Band opgebouwd

Het publiek speelde een belangrijke rol in hun leven. "Onze fans zijn ons altijd trouw blijven volgen in die vijftig jaar. Ze vinden het heel jammer dat we stoppen. Dat doet ons hart goed, je merkt dat je een band hebt opgebouwd met de mensen".