In beeld: de slipjacht van Orvelte

Een niet alledaags gezicht in Orvelte, want daar liep vandaag een stoet met honden en paarden tijdens een slipjacht.

Een bijzondere vorm van paardensport, waarbij door een meute Engelse foxhounds wordt 'gejaagd' op het slip, gevolgd door ruiters. Aan het eind volgt voor de honden een beloning. "Het is een spelletje", beschrijft Ann Steyn van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV).

In en rond Orvelte waren drie runs uitgestippeld van 6 kilometer lang. "Na iedere run volgt een pauze", vertelt Steyn. "Dan kunnen de ruiters, paarden en honden bijkomen. Voor de 32 honden die per run deelnamen, volgt als beloning een stuk koeienmaag."

Per jaar worden tientallen slipjachten georganiseerd, vooral in de Achterhoek en Twente. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt er niet gejaagd op een dier. Dit wordt slechts nagebootst door een kunstmatig jachtspoor dat is aangelegd.