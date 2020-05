Proef met coronamaatregelen Drouwenerzand: 'Bij de saus liep het in de soep'

De afgelopen tijd is er door Van der Linde en het personeel veel nagedacht over hoe het park veilig open kan. Die maatregelen werden vanochtend getest door zo'n 230 bezoekers. "In theorie lijkt alles prima, maar in de praktijk zie je dingen die nog niet kunnen of anders moeten", vertelt directeur Bert van der Linde in het Radio Drenthe-programma Cassata.

In het park werden strepen getrokken en vakken gemaakt om mensen op anderhalve meter van elkaar te houden. De toiletten waren deels afgesloten. Om de drukte te testen werd bezoekers gevraagd van tevoren niet naar de wc te gaan. "Het is de gekste vraag die we ooit gesteld hebben, maar ja, je moet met een testdag toch dingen doen die je anders niet doet."

Ook de catering, die is ingericht op zelfbediening, moest worden aangepast. "Er wordt met een bestellijst gewerkt", legt de directeur uit. "Iemand van het gezin gaat naar binnen en krijgt door een schuif de bestelling. Er is geen contact met mensen in de keuken. De gast pakt dan zelf nog saus in een andere ruimte." En juist daar ging het volgens Van der Linde mis. "Als men alles had, moest men een plek zoeken en even langs de sauzenbar. En daar ontstond een rij en liep het in de soep."

Attracties ontsmetten

Bij de attracties liep het best goed, vertelt de directeur. Maar het was wel even wennen. "Kinderen kun je ook niet zomaar sturen zoals je wilt. Die zijn speels en vliegen op een attractie af. De maatregelen daarvoor proberen we vandaag uit, maar je zult zien dat we het toch weer anders moeten doen."

De maatregelen die nu genomen worden hebben naast de anderhalve meter afstand ook te maken met ontsmetting. "Als de rit voorbij is, moet iedereen eruit via een vaste looproute. Als het voertuig leeg is, staan er mensen klaar met handschoenen en mondkapjes om de beugels en zo af te nemen. En dan begint het weer opnieuw." Dat klinkt als een maatregel die lange wachttijden tot gevolg heeft, maar dat zal volgens Van der Linde wel meevallen. "Doordat we maar op een derde van onze capaciteit draaien, breng je dat wel weer terug."

Financiële schade

Op Hemelvaartsdag gaat het park weer echt open. Dan mogen alleen gasten die op het vakantiepark verblijven naar binnen. Daarna gaat het park opschalen en mogen er geleidelijk aan wat meer mensen naar binnen. Later zullen er ook weer dagtickets worden verkocht.De geleden schade zal het park er niet meer mee inhalen. "Dit jaar zullen we absoluut niet in de plus komen. Ik hoop dat we break-even kunnen halen, maar ik denk dat we verlies gaan draaien", zegt Van der Linde. Normaliter zou het park nu al bijna 100.000 bezoekers hebben gehad, schat de directeur. Daardoor loopt het park ongeveer een miljoen euro aan omzet mis.

