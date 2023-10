Opnieuw aardbeving bij Ekehaar, nu met kracht van 2.2

Bij Ekehaar is vannacht een aardbeving geregistreerd. De beving was rond 3.00 uur en had volgens het KNMI een kracht van 2.2.

De beving, op een diepte van drie kilometer, is volgens het KNMI "geïnduceerd", wat betekent dat ze samenhangt met de gaswinning in de regio. Het is goed mogelijk dat mensen in de regio de beving vannacht hebben gevoeld. Volgens het KNMI ligt een beving met een kracht van 1.3 namelijk 'op de grens van het voelbare'.

Niet de eerste beving deze maand