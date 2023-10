In Assen is vannacht een bestelbus in vlammen opgegaan. De brandweer kreeg rond 2.30 uur een melding van een brandend voertuig aan de Oosterpark.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de bus volledig uitbrandde. Of er sprake is van brandstichting, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.