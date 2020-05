Drentse sportscholen omzeilen regels en zoeken buitenlucht op

"We hebben de sportschool redelijk leeggetrokken ja", lacht Bouwina Harthoorn. Ze is eigenaresse van Atlas Sport in De Wijk. Zij en haar collega's zijn blij dat ze weer wat kunnen doen, maar het is ook dubbel.

Boos

"Wij hoorden dat we niet open mochten 1 juni, terwijl we dat eigenlijk wel verwacht hadden", legt ze uit. "Toen waren we in eerste instantie wel boos. Het brengt echt je bedrijf in gevaar. Je weet niet of je nog toekomst hebt, want je weet ook niet of je per september wel open mag." Met die houding kwam Atlas Sport ook niet verder en dus bedachten Harthoorn en haar collega's iets wat wel mocht: buiten sporten.

Frisse lucht

Een deel van de fitnessapparaten staat dus buiten op de parkeerplaats in De Wijk, maar niet alleen daar. Door heel Drenthe ontstaan buiteninitiatieven. Zo verplaatsen bij Action Center Gieten de groepslessen ook naar buiten en bij Elbe Sport in Hoogeveen zijn ze op een andere manier creatief. Eigenaresse Paula van Loobergen leent sporthulpmiddelen uit zodat mensen thuis aan de slag kunnen.

Bulldozer door de tuin

Bij Sport- en Voedingscentrum Assen gaan ze nog net een stapje verder. Bij gebrek aan parkeerplaats heeft eigenaar Niels Doorduin zijn tuin opgeofferd. Terwijl hij in het Westen van het land een tent ophaalde om buiten een sportschool te realiseren, reden de bulldozers zes kuub zand door zijn tuin. "Ik zag via FaceTime het gezicht van mijn vrouw witter worden", lacht hij. Zijn tuin is nu de helft kleiner, maar de sporters kunnen in ieder geval hun training hervatten.

Met gemengde gevoelen gaan de Drentse sportscholen buiten aan de slag. Blij om wat te kunnen doen, maar ideaal is het nog niet. "We hopen wel dat er binnenkort een besluit komt dat we open kunnen", zegt Harthoorn.