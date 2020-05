Brandjes in containers in Assen en Coevorden

In Coevorden ging een papiercontainer aan de Gramsbergerstraat in vlammen op. De container was eigendom van een scoutinggroep uit Coevorden.

De brandweer blust de brand in de container (Rechten: Persbureau Meter)

Aan de Asserwijk in Assen woedde vanmiddag brand in een bouwcontainer. Een paar meter verderop stond ook een prullenbak in brand.

Afgelopen nacht was het in Emmen ook al raak toen daar aan de Fokkingeslag in de wijk Angelslo een container in brand stond. Bij de drie branden raakte niemand gewond.