Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aan de Ter Apelervenen is vanochtend iemand neergestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Wie verantwoordelijk is voor de steekpartij, is nog niet duidelijk. Ook over de achtergrond van het incident is niets bekend. De politie doet verder onderzoek.