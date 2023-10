Drie bevingen in maand tijd bij gasveld Eleveld: 'Niet eerder gezien'

De aardbeving in het gasveld Eleveld is de derde binnen een maand. "In dat veld hebben we nog niet eerder drie bevingen in één maand tijd gezien", zegt Cynthia Heijne, woordvoerder van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De laatste beving hiervoor was in 2014.

Vannacht was er een beving met een kracht van 2.2 op de schaal van Richter bij Ekehaar. De beving van afgelopen maandag bij hetzelfde dorp had een kracht van 1.3. In Hooghalen trilde de grond begin oktober, met een kracht van 1.9.

Aardbevingen in dat gebied worden veroorzaakt door de gaswinning. Volgens de toezichthouder analyseert de NAM nu hoe het kan dat er drie bevingen in korte tijd zijn geweest. Sinds 15 oktober ligt het winnen van aardgas uit het Eleveld overigens stil vanwege gepland onderhoud.

Druk in het gasveld

De toezichthouder denkt dat de bevingen niet zozeer veroorzaakt worden door het daadwerkelijk winnen van gas, maar zijn ze "waarschijnlijk het gevolg van drukvereffening". Heijne legt uit: "Als er een beving is in een gasveld, dan komt er spanning vrij op een breuk", vertelt ze. Die spanning kan daarna 'verdwijnen', maar kan ook terechtkomen op een andere breuk in het veld. "Zo'n breuk is dan misschien al kritisch gespannen, waardoor dat weer een beving kan veroorzaken. Wij denken dat dat verband houdt met elkaar, maar we willen de analyse van de NAM afwachten omdat zij verantwoordelijk is."

Volgens de SodM-woordvoerder zijn de meeste bevingen op plekken waar weinig tot geen gas gewonnen wordt, vooral het effect van die drukvereffening. Gas stroomt dan van een plek met hoge druk naar een plek met lage druk. Tijdens dat proces kan een beving ontstaan, ook als er dus amper gas wordt gewonnen. Dat proces kan tientallen jaren duren.

Zandgrond

Bij Groningse aardbevingen worden schokken regelmatig gevoeld, maar voor zover bekend is de beving van vannacht amper opgemerkt rond Ekehaar. Dat heeft volgens het Staatstoezicht op de Mijnen alles te maken met de grondsoort. Het gebied rond het gasveld Eleveld is namelijk zandgrond, waar Groningen juist overwegend klei kent. Een beving wordt minder snel gevoeld op zand dan op klei.