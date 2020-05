Bomen met folie werken eikenprocessiebestrijders tegen

"Ik was gisteren in Dalerpeel en daar zag ik ook al een aantal bomen met folie eromheen gewikkeld", vertelt Timmerman. "Ik weet niet waar het vandaan komt. Mensen zullen het misschien wel op televisie gezien hebben, maar het helpt niet. Vaak zit de rups al in de boom en daar houdt hij het wel een tijd uit. Een eik heeft veel bladeren, dus er is genoeg voedsel."

'Je trekt juist meer rupsen door het folie'

"Daarnaast kruipt de rups onder het folie, omdat het daar warm en veilig is", legt Timmerman uit. "Je trekt juist meer rupsen aan door het folie. Als we de rupsen vervolgens willen opruimen, zit dat folie in de weg en komen er hele nesten vrij wanneer we het eraf trekken." Daarbij zorgt het voor extra plastic afval en daar zit de hovenier ook niet op te wachten.

"Ook plakband is niet handig", vindt de hovenier. "Niet alleen de rupsen blijven eraan kleven, maar ook andere dieren, zoals vogels. Ik heb laatst nog een vleermuis gezien. Al die dieren zitten dan vast en sterven aan die boom."

De gemeente Coevorden ziet dat haar inwoners ook folie inzetten en doet daarom een oproep op Facebook.

Bestrijding op de juiste manier

Kunnen mensen dan zelf helemaal niks doen tegen de rupsen? Timmerman vreest van niet: "Er zijn twee bestrijdingsmanieren tegen de eikenprocessierups: preventief spuiten is wat wij nu doen. We hebben vijf trekkers die dag en nacht met bestrijdingsmiddel op pad zijn. Natuurlijk kunnen we maar een klein deel van alle eiken bespuiten. De rupsen die vanaf volgende maand hun haren loslaten en voor overlast zorgen zullen we moeten ruimen door ze weg te zuigen."

Lab vol met eikenprocessierupsen

Timmerman wordt veel gevraagd in de strijd tegen de eikenprocessierups. Naast de daadwerkelijke bestrijding onderzoekt hij het insect ook. Hij heeft daarvoor een proefstation op zijn terrein staan, vol met eikenprocessierupsen. "In de natuur zijn de eitjes heel moeilijk te vinden. We willen graag weten wanneer ze ongeveer uitkomen, zodat we op precies het goede moment kunnen sproeien.

In het lab, een soort kas met een houten frame en dun gaas, staan een paar pas geplante eikenboompjes met daarop uitgezette rupsen. Het is een groot broeinest. "De haartjes beginnen ze over een tijdje te verliezen. Daarom kun je nu nog zonder risico erin." Trots houdt de hovenier een tak vast waar tientallen eikenprocessierupsen op krioelen. Het zijn de enige exemplaren in Drenthe die hij niet bestrijdt.