Kijktip: de kwartfinale van de EHF Challenge Cup uit 2017 met Hurry Up

TV Drenthe zendt vanavond een samenvatting uit van de de kwartfinale van de EHF Challenge Cup uit 2017 tussen Hurry Up en HKM Sala. De eerste wedstrijd werd in Emmen gespeeld. Hurry Up zou geschiedenis schrijven door als eerste Nederlandse ploeg de halve finale van de Europacup te bereiken. De uitzending, in het kader van RTV Drenthe Nostalgie Sport, begint om 18:30 uur.

Hurry Up kende in 2017 een goed jaar. Het bereikte de halve finale om het landskampioenschap, de halve finale van de beker en dus ook de halve finale in de Europacup. Na het Turkse Göztepe wachtte MSK Povaszka Bystrica uit Slowakije. In Emmen maakte Hurry-Up een achterstand van elf doelpunten goed en won met 32-19.

In de kwartfinale wachtte HKM Sala, weer een ploeg uit Slowakije. Dit keer werd de eerste wedstrijd in Emmen gespeeld. Na een gelijkopgaande eerste helft, nam de ploeg van trainer Martin Vlijm in de tweede helft afstand en won uiteindelijk met vier doelpunten verschil. Een week later zou ook de uitwedstrijd worden gewonnen, waardoor Hurry Up een unieke prestatie neerzette. In de halve finale was Sporting Clube de Portugal over twee wedstrijden te sterk.

Vanavond een uitgebreide samenvatting van de eerste wedstrijd tegen HKM Sala.