De klok een uurtje achteruit? Arend Schonewille moet er 300 verzetten

Zoals het klokje thuis tikt, tikt 'ie nergens. Maar bij Arend Schonewille uit Hollandscheveld tikte er de afgelopen uren helemaal niks. Om zijn driehonderd klokken aan te passen aan de wintertijd, heeft hij ze allemaal stilgezet.

"Het was hier hartstikke stil", zegt Schonewille zondagochtend als hij één voor één de klokken weer laat lopen. "Als je dit getik gewend bent, dan is die stilte niks aan." De meeste klokken heeft hij gisteren even na half elf stilgezet. "En dan vandaag zet ik ze om elf uur weer aan."

De klokkenverzamelaar heeft nog veel meer klokken in en om zijn woning in Hollandscheveld. Een paar honderd klokken staan dag en nacht stil om het uurwerk niet te beschadigen. En dat scheelt weer, want die klokken hoeft hij dus ook niet te verzetten.

Klok kan niet achteruit

Sommige klokken moeten nog opgewonden worden, anderen hebben het twee uur en moeten dus heel vaak rond voor ze weer op elf uur staan. Want de klok letterlijk een uurtje terugdraaien, dat kan Schonewille niet. "Nee, dan gaan ze stuk. Er zit een mechaniek in en die kan alleen maar vooruit."

Een andere optie is op me de klokken helemaal niet stil te zetten, maar ze elf uur vooruit te draaien. "Maar dan heb ik een hele dag werk, nu een halve", zegt hij lachend. "En je ziet hoe zo'n werk het is. Want als ik ze meerdere uren vooruit moet zetten moet ik ze elke keer op de halve en hele uren laten slaan anders is de boel in de war."