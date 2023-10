De Week van Drenthe: tophockey in Assen en bomenkap bij homo-ontmoetingsplaats

In de week van Drenthe hebben we dit keer aandacht voor het aantal Drenten in de Tweede Kamer, want dat zijn er te weinig volgens oud-Kamerlid Erik Ziengs uit Assen. Ook gingen we langs bij sportclubs, want die kampen met teruglopende ledenaantallen.

Vakantiebezetting

Maar we beginnen op maandag. De eerste dag van de herfstvakantie in onze provincie. Ondanks het weer was het druk op de campings en vakantieparken in Drenthe. "We merken dat het elk jaar steeds drukker wordt in de herfstvakantie", vertelt Noelle Govers van camping de Norgerberg. Volgens haar zit de sector sinds corona in een stijgende lijn en het zijn niet alleen Nederlanders die Drenthe ontdekken.

Drenten in de Kamer

35 Drenten maken kans om hun opwachting te maken in de Tweede Kamer na de aankomende verkiezingen. Voor Forum voor Democratie staan de meeste Drenten op de lijst. Daarna volgen de BBB en de VVD. Voor de meeste Drenten op de lijst is een plekje in de Kamer ver weg. "Als je een analyse maakt aan de hand van de peilingen, dan kom je uit op mogelijk vijf mensen die er terecht kunnen komen", zegt oud-Kamerlid voor de VVD Erik Ziengs. En als het kwartje verkeerd valt, kan dat aantal nog teruglopen naar een stuk of drie.

Sportclubs in nood

Sportclubs hebben sinds de coronaperiode te kampen met teruglopende ledenaantallen. Op woensdag probeert hockeyvereniging Assen met een speciale dag mensen te enthousiasmeren om de stick (weer) op te pakken. Spelers van Oranje kwamen naar Assen om kinderen een mooie hockeydag voor te schotelen. Zo was onder meer Europees kampioen Jorrit Croon in de provinciehoofdstad neergestreken. Hij kreeg gezelschap van tophockeyers als Yibbi Jansen en Duco Telgenkamp. Zij hopen het hockeyvirus over te brengen zodat meer kinderen de stick ter hand nemen.

Kaalslag bij homo-ontmoetingsplaats

Een doelbewuste actie om bezoekers aan een homo-ontmoetingsplaats bij parkeerplaats Mondenweg aan de Zuiderblokken weg te jagen. Zo noemt Hans Scheffer van stichting Keelbos de uitgevoerde bomenkamp bij de parkeerplaats bij Drouwenermond. "Het lijkt me duidelijk dat ze ons hier weg willen hebben."

Verbod zonneparken op landbouw- en natuurgrond