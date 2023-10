De politie is vanavond uitgerukt voor een ongeluk op de A28 bij knooppunt Lankhorst. Meerdere politiewagens en ook een ambulance kwamen ter plaatse, maar het ongeluk was nergens te bekennen.

Een handvol politieauto's en -motoren zocht de berm en ook bij andere afslagen en wegen in de omgeving naar het ongeluk, maar vonden geen auto of slachtoffer. Mogelijk was de auto al vertrokken.