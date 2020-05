Jubilaris Bas Dost baalt van verlies bij hervatting Bundesliga

In tegenstelling tot zijn collega's in Nederland is Bas Dost weer met competitievoetbal begonnen. De oud-speler van FC Emmen verloor gisteravond met Eintracht Frankfurt bij de herstart van de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach was met 3-1 te sterk.

Dost speelde zijn honderdste wedstrijd in de Bundesliga. De aanvaller was in 85 competitieduels actief voor VfL Wolfsburg. Bij Eintracht staat Dost nu op 15. Door aanhoudende fysieke problemen miste hij dit seizoen nogal wat wedstrijden.

Dramatisch

Eintracht begon dramatisch aan het duel. Door treffers van Alassane Pléa, na amper 40 seconden, en Marcus Thuram koesterde Gladbach na 7 minuten al een comfortabele voorsprong. Uit een strafschop zorgde Rami Bensebaini in de 73e minuut voor het derde doelpunt. Daarna deed invaller André Silva nog iets terug namens Eintracht.

Ergeren

Dost speelde de gehele wedstrijd, maar kon het verschil niet maken. "Ik erger mij eraan dat we slecht begonnen zijn", blikt hij terug op de website van Eintracht. "We speelden verder een goede wedstrijd en kregen ook kansen. Er had meer voor ons ingezeten."

Eintracht staat in Duitsland op de dertiende plaats, 5 punten boven de degradatiestreep. Komende zaterdag gaat Dost met zijn club op bezoek bij koploper Bayern München.