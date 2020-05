Grote snoek ligt dood op de kant bij recreatieplas Schoonhoven

Tijdens het uitlaten van de hond zag Tom Dragt gisteravond iets aan de kant van recreatieplas Schoonhoven in gemeente Hoogeveen liggen. Toen hij dichterbij kwam, had hij direct in de gaten wat het was: een dode snoek van wel een meter lang.

Een snoek van dit formaat kom je niet iedere dag langs de kant tegen, maar Dragt was niet echt onder de indruk. "Ik vis al mijn hele leven, dus ik let altijd op het water", vertelt hij. "Ik vind het niet heel bijzonder."

De dader?

Vorig jaar zomer werd een meisje in de recreatieplas gebeten door een snoek. Of deze snoek de dader is, is niet te zeggen. "De snoek die vorig jaar het meisje beet was groot", vertelt Dragt. Er zwemmen niet zoveel snoeken van dit formaat in de plas. "Dat deze snoek het meisje beet, is dus mogelijk het geval, maar honderd procent zeker weten doe je het natuurlijk niet."

Doodsoorzaak

Volgens Dragt ligt de snoek er in ieder geval al een week. "Na twee tot drie dagen gaat een dode vis drijven door het gas dat er tijdens het ontbindingsproces vrijkomt. De snoek lag in de windhoek en is dus door het water meegenomen naar de kant."

Dragt legt uit dat de vis waarschijnlijk een natuurlijke dood is gestorven. "De weerstand van vissen is in het voorjaar nog zwak. Bacteriën zijn in het voorjaar sneller actief. Dat kan oudere vissen fataal worden", legt Dragt uit.

De vis zal er, als iedereen hem met rust laat, nog wel even liggen. "Daar gaan nu allerlei grote en kleine beestjes van eten. Het zal een paar weken duren voor het vleesgedeelte van de vis weg is. En dan liggen de botjes er nog."

Lees ook: