Eerste trainingsconcours Exloo: de witte rijbroek mag weer uit de kast

"Ik hoop dat het een begin is van een nieuwe periode en dat we afscheid nemen van deze tijd. Want twee maanden niks is wel heel erg weinig", zegt Lieuwe Koopmans. Hij is eigenaar van het Hippisch Centrum Exloo.

"Ik had geen kriebels. Maar bij het aantrekken van deze witte rijbroek dacht ik wel: yes, we mogen weer", zegt springruiter Wesley Mulder. Zijn collega Tiemen Dolfijn vult aan: "We reden Exloo weer binnen en we zeiden tegen elkaar: het gaat weer beginnen. Dat voelde heel goed."

Besmettingsgevaar nihil

Koopmans nam het voortouw om de paardensport weer vlot te trekken. Met toestemming van paardensportbond KNHS en de gemeente Borger-Odoorn waren er vandaag bijna zestig inschrijvingen. Er was geen klassement, geen jury en ook geen tijdwaarneming omdat wedstrijden tot 1 september verboden zijn. Hoewel de ruiters zelf ervan overtuigd zijn dat het in de paardensport wel eerder zou kunnen.

"Ik denk dat het besmettingsgevaar hier nihil is. Je zit hoog op een paard en houdt altijd anderhalve meter afstand. Dus ik denk dat de paardensport wel eerder los zou kunnen", zegt Dolfijn. Koopmans vult aan: "Ik denk dat de buitenevenementen totaal geen probleem zijn. Want je hebt hier ruimte zat. Als je hier een publieksevenement zou houden, kun je heel veel mensen rond de ring kwijt zonder dat ze te dicht bij elkaar komen."

Maatwerk

"Ik snap dat de overheid, in eerste instantie, geen uitzonderingen kan maken. Maar nu wordt het tijd voor maatwerk. Bij de KNHS wordt gewerkt aan de volgende stap. Dat we ook weer een jury kunnen uitnodigen bij evenementen, zodat we ook weer kunnen gaan werken met winstpunten. Dat is weer belangrijk voor de doorstroming in de sport", zegt Koopmans. Met genoeg winstpunten mag een ruiter doorstromen naar de volgende klasse. Van de beginnersklasse naar de lichte klasse en via de middenklasse naar de zware klasse.

Meteen naar huis

Publiek was vandaag nog niet welkom in Exloo en ook catering was niet toegestaan. Wel waren er veel borden die waarschuwden om afstand te houden en stonden er overal op het terrein flesjes met desinfecterende middelen. Voor alle ruiters gold hetzelfde. Loswerken, het parcours springen en daarna meteen weer naar huis. Blijven plakken was vandaag geen optie.

Handel

Dat de paardensport nu weer in gang wordt getrokken, is niet alleen belangrijk voor de ruiters maar natuurlijk ook voor de handel. "Nu kunnen mensen weer een filmpje opsturen van een paard dat in de ring is geweest. Zo kan er op afstand weer verkocht worden. Dat gebeurt inmiddels ook, maar wel mondjesmaat", zegt Koopmans. "Het is zo'n grote internationale bedrijfstak waar zoveel aan vast zit. We moeten ergens weer beginnen."

"Ik hoop dat na Exloo ook andere accommodaties weer mee gaan doen, dat we niet alleen in Exloo terecht kunnen", besluit springruiter Puck Haverkate.

