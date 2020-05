Smakelijke verrassing Araujo en Peña op middenstip

Araujo en Peña werden zondagmiddag met een smoes naar het stadion gelokt. Op 'De Oude Meerdijk' trakteerde de supportersvereniging van FC Emmen 'Rood-Wit' het Zuid-Amerikaanse tweetal op een serie verrassingen.

"Miguel en Sergio hebben de afgelopen periode niet naar hun thuisland kunnen afreizen. We hebben ze uitgenodigd voor een persoonlijk ontvangst op het stadion met muziek, een internetsignaal richting Peru en wat eten", legt lid van 'Rood-Wit' René Veen uit.

Argentijnse kruiden

"Het gesprek met het thuisfront was natuurlijk vooral voor Miguel een speciaal moment. Hij is krap twee maanden geleden vader geworden en heeft zijn zoon nog niet kunnen zien", gaat Veen verder. "Ze waren zichtbaar geëmotioneerd."

Niels ten Cate was verantwoordelijk voor het eten. De Peruviaanse spelers van FC Emmen hebben een periode in het hotel in Emmen gewoond. "Op het menu stond rund, zoete aardappel met Argentijnse kruiden, rijst en frietjes", vertelt Ten Cate enthousiast. "Normaal gesproken aten ze dit bij ons na een overwinning."

Moeilijke situatie

"Het is een heel grote verrassing", zegt Araujo na het maal op de middenstip in het stadion. "Ik wil de mensen van supportersvereniging van FC Emmen bedanken. Ook namens Sergio."

De centrale verdediger, die onlangs zijn contract bij FC Emmen heeft verlengd, was zichtbaar geroerd bij het zien van zijn vrouw en kinderen op het televisiescherm. "Sergio en ik zitten hier voor werk en mijn vrouw is in Peru. Het is de situatie door het coronavirus. Het is extra moeilijk om mijn familie en in het bijzonder mijn kinderen niet te zien. Het was fijn ze vandaag eventjes te spreken", besluit Araujo. "Het eten heeft erg gesmaakt."