Een kaartje sturen naar de hemel: honderden mensen gedenken overleden dierbaren in Assen

Ondanks het kille herfstweer kwamen volgens de organisatie ruim zeshonderd mensen naar de herdenkingsavond Alom Gedenken op begraafplaats De Boskamp in Assen. Op de vijftiende editie van de herdenkingsavond voor overleden dierbaren, konden nabestaanden nog een keer zeggen wat in levende lijve niet meer kon.

Kaartje naar de hemel

Iedere bezoeker kreeg een kaartje met de tekst: 'Wat ik je nog zou willen zeggen'. Wie daar behoefte aan had, kon zo'n kaartje schrijven voor een overledene en dat in een brievenbus voor 'Hemelpost' doen. Een postzegel was niet nodig. De post wordt ieder jaar symbolisch verbrand.