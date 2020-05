Boeren lijden schade door nachtvorst

"Het bovenste blad is als het ware weggeschroeid. Die plant moet zich herstellen. En het is spannend hoe die dat gaat doen. Komt die uit de oksels of ergens anders uit", zegt Dirk Jan Beuling van de LTO vakgroep akkerbouw. Het gevolg is zeker twee weken groeiachterstand. "Als je bedenkt dat we 120 tot 150 groeidagen hebben, dan is dat wel heel erg veel."

Minder opbrengst

Kleine, zwarte aardappelplanten staan er op de percelen van akkerbouwer Jan Hendrik Rotgers uit 1e Exloërmond. In de beschutting van een boerderij staan grotere, groene aardappelplanten die niet zijn getroffen door de vorst. "Van de 70 hectare stond 10 hectare nog niet boven de grond en de rest is allemaal weggeschroeid."

De schade is fors. Rotgers denkt dat het zo'n drie ton minder opbrengst betekent. "Per hectare gaat het om ongeveer 200 tot 250 euro. Dus in totaal 12.000 tot 15.000 euro", aldus Rotgers.

Rotgers is niet de enige. "Ik durf te stellen dat wel driekwart van de percelen hier in dit veenkoloniale gebied in meer of mindere mate nachtvorstschade heeft", aldus Beuling.

Weerschadeverzekeraar Vereinigte Hagel in Smilde kreeg in een dag tijd vijftien schademeldingen binnen. En dat aantal loopt naar verwachting nog op. Volgens Jan Schreuder van het bedrijf gaat het allemaal om vorstschade in aardappelvelden. De meldingen komen vooral uit Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Brabant.

Veel tegenslagen

Het is de vierde klap dit seizoen. "We hebben nu wel een aantal tegenslagen gehad. Eerst was het te nat, toen te droog, daarna begon het te stuiven en nu is het de nachtvorst. Het is geen groeizaam weer. De start van dit seizoen is gewoon niet fijn", vertelt Beuling.

Maar het gezegde is toch dat boeren altijd wat te klagen moeten hebben? Beuling: "Je mag het klagen noemen, maar als je de feiten op een rijtje zet, worden we er niet blij van. Als je dan ook nog bedenkt dat corona met zich meebrengt dat prijzen onderuit gaan, dan is de stemming niet altijd even vrolijk onder de collega's. Dat heeft gewoon zijn impact."