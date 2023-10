Meppelers verrast door mysterieuze middelvingers, maar wie erachter zit is een raadsel

Fiets of wandel je 's ochtends vol goede moed naar school of werk, worden er ineens allemaal middelvingers naar je opgestoken. Het kan je vandaag zomaar zijn overkomen op het Rumptigerpad in Meppel. Het vulgaire gebaar is niet afkomstig van toevallige passanten, maar van tientallen hanschoenen die met de middelvinger omhoog op een stuk gras staan opgericht.