Verkiezingsfestival in Emmen: 'Voor het eerst stemmen, dat is wel spannend'

Nog drieëntwintig nachten slapen en dan mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Om leerlingen van het Drenthe College in Emmen te helpen een keuze te maken, organiseert de school een verkiezingsfestival.

Veel scholieren mogen in november voor het eerst stemmen. "Dat is wel spannend, ik moet mij ook nog verdiepen in de partijen", zegt een leerling. Maar een ander heeft de keuze al gemaakt. "Ik kom zelf niet van het platteland, maar ik support de boeren sowieso toch. Zonder de boeren heb ik geen patat. Ik houd van patat en chips, dat is belangrijk."