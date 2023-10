Drenthe zeven wandelroutes rijker door samenwerking tussen WMD en recreatieschap Drenthe

De routes hebben de afgelopen tijd een opknapbeurt gekregen. "Ze waren hier en daar best wel gedateerd, dus we hebben de richtingwijzers vervangen, waardoor nu alles netjes zichtbaar is", vertelt Albert Broekman van het recreatieschap.

Twee vliegen in één klap

De routes variëren van 3 tot en met 10 kilometer. Het drinkwaterbedrijf zocht contact met het recreatieschap om nieuw leven in de routes te blazen. Broekman: "We zijn blij dat ze aan ons dachten om samen te werken. Tijdens het opknappen van de routes hebben we ook meteen de bordjes van de WMD vervangen, dus we slaan twee vliegen in één klap."