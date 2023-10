CSG Dingstede in Meppel korte tijd ontruimd vanwege 'mogelijk dreigende situatie'

CSG Dingstede in Meppel is vanochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk dreigende situatie. Het gaat om het schoolgebouw aan de Gerard Doustraat.

Die melding van de dreigende situatie kwam rond 11.30 uur binnen. Drie kwartier later liet de politie weten dat er in de school niets verdachts was gevonden, waarna alle leerlingen het schoolgebouw weer in konden. Wat de dreigende situatie precies was, is niet bekend.