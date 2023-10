Burgeraanhouding in Nieuw-Weerdinge loopt uit de hand: asielzoeker gewond, man opgepakt

Een 50-jarige man uit de gemeente Emmen is zaterdag opgepakt voor het mishandelen van een asielzoeker, die geld gestolen zou hebben uit een bestelbus. Dat gebeurde die middag aan het Weerdingekanaal NZ in Nieuw-Weerdinge.

Volgens betrokkenen is het een inwoner van het dorp, maar de politie wil zijn woonplaats niet bevestigen. Het slachtoffer is een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, schrijft de politie. De verdachte zou hem hebben achtervolgd. Daarna zou de man hem hebben geschopt. "Hij wordt ervan verdacht geweld te hebben gebruikt bij een burgeraanhouding."

Verdachte weer op vrije voeten

Of de man ook lid is van een zogeheten burgerwacht, is niet duidelijk. Omstanders zeiden tegen de politie dat de asielzoeker langere tijd aan het 'struinen' was aan het Weerdingekanaal. Rond 15.00 uur ging het mis. "De groep heeft ervoor gekozen om de man te achtervolgen en te confronteren met hun verdenkingen. Bij deze confrontatie zou het slachtoffer zijn geschopt door de 50-jarige man."

Het slachtoffer bleef liggen op de grond en is behandeld door ambulancepersoneel, dat hem later meenamen naar het ziekenhuis. De man uit Nieuw-Weerdinge is daarop aangehouden en verhoord. Inmiddels is hij weer op vrije voeten, maar blijft verdachte.

Eerder al een klopjacht

Het schetst de situatie op dit moment in het Drentse dorp. Dit weekend raakte een groep Nieuw-Weerdingers ook al in de clinch met een groep overlastgevende asielzoekers. Vorige week werd iemand in het dorp in zijn auto aangevallen door een azc'er en begin deze maand was er een urenlange klopjacht op een stelende asielzoeker. De overlast komt vooral van zogeheten veiligelanders.

Voorzitter van de vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge, Wim Katoen, is er klaar mee en maakt zich grote zorgen. Het is volgens hem het wachten totdat het écht escaleert. "Deze keer is het een knal, maar straks staat iemand niet meer op en dan gaat in feite de verkeerde mee in het politiebusje."

Volgens Katoen heeft een dorpsgenoot de asielzoeker zien inbreken in diens auto. "Daarop heeft hij hem staande gehouden. De asielzoeker zou zich behoorlijk agressief hebben gedragen en onder invloed zijn geweest." Het zou lang hebben geduurd voordat de politie ter plaatse was. "Dat is jammer, want anders was dit niet gebeurd", zegt Katoen. "Ik ben geen voorstander van geweld, laat ik dat vooropstellen. Maar als je een uur of twee uur moet wachten voordat de politie tijd heeft om te komen... dan word je er wel toe gedwongen of je moet je de boel af laten jatten."

Minder meldingen

Daar ligt ook de bron van het probleem, zegt de voorzitter. "Meldingen worden bij de politie wel gemaakt, maar de politie moet in de avonduren met twee auto's heel Drenthe in de gaten houden, dus zij prioriteren. Reanimatie gaat voor overlast." Begrijpelijk, vindt hij. Maar het werkt volgens Katoen wel iets zorgelijks in de hand. "Het zorgt ervoor dat meldingen niet meer worden gemaakt en dat je dus steeds vaker dit soort incidenten krijgt. "