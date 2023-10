Stichting De Afdraai Valthermond nog steeds in financieel zwaar weer

Stichting De Afdraai, beheerder van dorpshuis MFA 't Brughuus in Valthermond, kampt wederom met financiële problemen. De gemeente Borger-Odoorn zoekt samen met het bestuur naar een oplossing om een einde te maken aan de financiële malaise. Een optie die onderzocht wordt, is het huisvesten van OBS De Aanloop in het gebouw.

De financiën zijn bij de stichting al sinds 2020 een terugkerend probleem. Ook dit jaar blijkt dat er een tekort van 32.000 euro is. De gemeente springt bij en stelt dit bedrag beschikbaar om het tekort van de stichting te dekken.

De financiële problemen worden onder meer veroorzaakt door hoge energierekeningen. De stichting huurt het pand van Woonservice.

Moeizaam pand

Een structurele oplossing voor het terugkomende financiële probleem heeft de gemeente niet. Wethouder Ankie van Tongeren (CDA) noemt het een 'moeizaam pand'. "Het pand leent zich niet goed voor hoe het bedoeld is, je komt aan bij een trap en moet eerst nog naar boven. We zijn aan het kijken naar wellicht andere gebruiksmogelijkheden voor het gebouw, maar je zit alsnog met een tussenliggende periode waarin de kosten niet gedekt kunnen worden."

School erin

"Een MFA waar een school in is gehuisvest, zoals in Nieuw-Buinen, loopt veel beter", vertelt Van Tongeren. "Daar is meer aanloop van leerlingen en ouders. Daarom willen we kijken of we 't Brughuus ook op die manier kunnen invullen."

Aangezien OBS De Aanloop Valthermond is verouderd en kampt met technische problemen, is het toe aan een nieuwe plek. De gemeente is aan het onderzoeken of de school in MFA 't Brughuus ondergebracht kan worden en wat dit betekent voor de dorpshuisfunctie in het MFA.

Meerjarenplan

"Als de oplossing is dat er een school in het MFA komt, dan kan dat pas over een paar jaar", zegt Van Tongeren.

De gemeente onderzoekt nu wat de beste optie is voor OBS De Aanloop. Nieuwbouw op de huidige plek, is ook nog een optie. "Er is dus ook een kans dat de school niet in het gebouw komt, dan moeten we als gemeente nadenken over hele andere alternatieven", aldus Van Tongeren.