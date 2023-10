Jeugdzorginstelling Het SamenHuis Zuidlaren failliet: 'We hopen zo snel mogelijk op een oplossing'

Jeugdzorginstelling CBP Het SamenHuis in Zuidlaren is failliet. "We hopen zo snel mogelijk een geïnteresseerde partij te vinden. Het gaat hier namelijk om mensen, maar de continuïteit van de zorg is op korte termijn in ieder geval gewaarborgd en dat is onze prioriteit", zegt curator Frank Omta van Yspeert Advocaten.