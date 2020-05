Ontslagen en opvanglocaties dicht van Peuterwerk en Kinderopvang Noord-Nederland

Door een reorganisatie bij Stichting Peuterwerk en Kinderopvang Noord-Nederland (KONN) gaan tien peuter- en kinderopvanglocaties in Drenthe dicht. Ook zullen er banen verdwijnen. Dat blijkt uit een brief aan medewerkers van de organisaties, in handen van RTV Drenthe.

In de brief, ondertekend door bestuurder Johan Brongers, staat dat onrendabele peuteropvanglocaties van Peuterwerk worden gesloten, waaronder de locaties in de gemeente Borger-Odoorn. Dat zijn er zes: in Borger, Buinerveen, Exloo, Nieuw-Buinen, Odoorn en Valthermond. Drouwen en Valthe waren sinds vorige maand al dicht.

Verder valt te lezen dat de kinderopvanglocaties van KONN dichtgaan. In Drenthe gaat het om Odoorn, Weiteveen en twee locaties in Nieuw-Amsterdam. De hoop is dat deze locaties door een andere partij kunnen worden overgenomen.

Concurrentie

Volgens Brongers gaat het in bepaalde regio's financieel niet goed met Peuterwerk en KONN. "Helaas moeten we daaruit concluderen dat we niet anders kunnen dan reorganiseren."

In de brief staat dat de concurrentie in de kinderopvang groot is. "Er zijn veel aanbieders en steeds minder kinderen. Onze kostprijs is te hoog. Wij kunnen niet met alle aanbieders voldoende concurreren, en daarom kiezen ouders voor anderen. Dat betekent dat de groepen niet vol zitten."

Ook krijgt de organisatie alleen nog betaald voor de uren dat kinderen op de opvang aanwezig zijn en niet meer per groep, zoals voorheen het geval was. "Het is dus heel belangrijk dat de groepen voortdurend, gegarandeerd vol zitten. En dat is al een langere periode niet het geval. Als we uitgaan van realistische berekeningen nemen de verliezen toe."

Om te blijven bestaan moet er gereorganiseerd worden. "Na de reorganisatie zijn we weer een gezond bedrijf, dat kwaliteit levert zoals ouders dat van ons gewend zijn. Maar dan met minder groepen en minder medewerkers."

Aantal ontslagen onduidelijk

Hoeveel medewerkers hun baan verliezen is niet bekend. Een woordvoerder van de organisaties zegt hier geen uitspraken over te kunnen doen, ook omdat nog niet duidelijk is of locaties eventueel overgenomen gaan worden.

Uit de brief: "In het sociaal plan, dat wordt besproken met de vakbonden, staan de afspraken die gemaakt worden voor de boventallige medewerkers." De opvanglocaties gaan dicht aan het einde van dit schooljaar, op 3 juli.