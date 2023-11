Gebrekkige woningen Norger nieuwbouwwijk Oosterveld wekken ergernis

Kost veel tijd

En dat frustreert. Want Smit heeft naar eigen zeggen áltijd wel iets aan zijn huis. "We wonen hier vanaf januari en hebben sindsdien nooit gehad dat alles gewoon functioneerde."

Het contact met Heijmans vreet energie. "Je moet er steeds achteraan. Bellen, mailen en thuisblijven als er weer iemand langskomt: het kost veel tijd."

Smit hoopt dat de problemen snel worden opgelost. "Of ik daar vertrouwen in heb? Gezien de laatste maanden niet echt. Maar ik wil het wel graag, want dit doet iets met je leefgenot."

'In gesprek blijven'

Heijmans zegt in een schriftelijke reactie op de hoogte te zijn van de problemen bij meerdere huishoudens in de wijk Oosterveld. "Wij vinden het erg vervelend dat mensen niet het woongenot ervaren waar zij vooraf op hoopten in een door ons gebouwde woning. Ons streven is om woningen te bouwen waar mensen met plezier en zonder zorgen in kunnen wonen", valt in de reactie te lezen.