GroenLinks wil opheldering van minister over 'onwenselijk' bollenbeleid Westerveld

Bromet wil van Schouten weten of zij op dezelfde manier tegen het gesloten convenant aankijkt. Wethouder Jelle de Haas tekende samen met telers, landbouworganisaties en omwonenden een overeenkomst waarin afspraken werden gemaakt over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Oppositiepartijen waren daar bepaald niet over te spreken, want actiegroepen als Bollenboos en Meten=Weten werden niet bij de afspraken betrokken.

Advies Gezondheidsraad

GroenLinks vraagt daarnaast of de minister haast wil maken met een pilot waarin spuitvrije zones aan de randen van lelievelden worden getest. Ook kijkt de partij uit naar een advies van de Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden. "Wordt de datum van 1 juni 2020 gehaald of is er door de huidige situatie (covid-19) een alternatieve datum gepland?"

