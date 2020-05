Restaurant Sluiswachter sluit de deuren: 'Risico te groot'

Kruijer bestiert sinds vorig jaar oktober het restaurant bij de sluis alleen. En de vooruitzichten waren goed, totdat de coronacrisis uitbrak. "Een heel moeilijk besluit", zegt ze. "Mijn hart en ziel zit erin en dan is het wel heel pittig daar afscheid van te nemen."

Geen buffer

RTV Drenthe bezocht Kruijer begin april nog omdat ze één van de horeca-ondernemers is die met de overheid een zogenaamde TOZO-regeling trof. Met die steun zou ze verschillende onkosten kunnen financieren. Maar een buffer opbouwen voor de slappe wintermaanden had ze er nog niet mee.

De sluiting noemt ze een 'verstandelijke keuze' die ze heeft gemaakt toen de bank een nieuwe lening aanbood. "Met alle risico's die er nog zijn en komen met corona kan ik beter nu mijn verlies nemen. Ik had er op kunnen gokken om door te gaan. Maar over drie maanden is het voor mij hier alweer winter. Dan is het seizoen voorbij. En als er dan weer een nieuwe corona-uitbraak komt, durf ik het risico niet aan met alle personeelskosten die ik heb."

Dood zonder einde

Moeilijk vindt ze het dat er geen afscheid van de gasten genomen kan worden en dat er geen afscheidsfeestje voor het personeel komt. Kruijer was juist klaar voor het nieuwe seizoen, toen de coronamaatregelen roet in het eten gooiden. "Ik ben er best wel wat verdrietig om. Het voelt als een dood zonder einde."

"Ik denk veel bedrijven voor dezelfde keuze staan. Koninklijke Horeca Nederland maakt zich er hard voor. Het zijn niet alleen de personeelskosten, maar ook de leverancierskosten, huur van het pand en energielasten die door gaan. Ik was met alle rekeningen goed bij, dus beter nu stoppen."

Passie niet genoeg

"Horeca-ondernemers die wat langer bestaan hebben wat meer spek op de botten. Maar het is niet voor iedereen weggelegd om nu door te gaan. Sommigen moeten stoppen. Dat is het gevolg van corona. Ik heb dat al van verschillende collega-bedrijven gehoord, ondanks alle passie die je erin legt."

Vera gaat op zoek naar een opvolger om daarna voor zichzelf iets nieuws te bedenken. "Het is zo'n mooie plekje hier. De gasten hier hadden het herontdekt. Er is ook veel promotie voor dit gebied gemaakt. De plek heeft echt potentie. Iedereen zegt dat mensen met een bootje niet besteden, maar ik heb ze hier best veel gehad."

