Een ommetje door de mooiste plekken van Drenthe

"Die coronacrisis... heel veel mensen willen, kunnen niet naar buiten. Daarom dachten we: laten we gewoon eens een rondje maken. Om vervolgens de natuur weer naar binnen te brengen, bij de mensen thuis", zegt boswachter Kees van Son.

Ontluikend voorjaar

Het begint op een mooie, frisse ochtend in het Oudemolense bos. Samen met Van Son ontdekt Dijk het ontluikende voorjaar in het Drentsche Aa-gebied. Een klein stukje wandelen levert al meteen een eerste hoogtepunt op, dotterbloemen en iets verderop heeft een bever zich uitgeleefd. Benieuwd wat Dijk en Van Son nog meer tegenkomen? Bekijk het hier.

Vogelfeestje

In het Halkenbroek, een waterrijk gebied tussen Hooghalen en Grolloo, laat boswachter Evert Thomas zien welke vogels hier te bewonderen zijn. Krak-, tafel- en kuifeenden maar ook ruziemakende meerkoetjes en dodaars die je herkent aan het karakteristieke gehinnik. En... bekijk hier welke bijzondere vogels nog meer.

Wonderschoon Natuurschoon

Boswachter Albert Henckel neemt ons mee naar Natuurschoon, een gebied dat al honderd jaar in het bezit is van particulieren die het beheren als natuurterrein. Er is veel te zien: bosanemonen, bosviooltjes, een goudvissenvijver en het vagevuur. Hier zie je wat dat laatste precies is.

In een kano over de Hunze

Tim Horneman ploetert in zijn kano om ons de verrassende kanten van de rivier de Hunze te laten zien: beversporen, een beverburcht en een mogelijkheid om de tanden te poetsen. En dan vliegt er onverwachts ook nog iets door het beeld. Bekijk hier wat dat was.

Romantisch landgoed

In Eelde ligt het tweehonderd jaar oude landgoed De Braak. Bas Zwiers van Natuurmonumenten laat zien wat hier aan cultuur en natuur te beleven valt. Met als hoogtepunt het liefdeslaantje of berceau. Hier zie je hoe dat eruit ziet.

Taaie rakkers

Voor Van Son is het vrij onbekend terrein maar hij neemt ons mee met een goede reden. In de buurt van het Lieversediepje nabij Lieveren staan namelijk wilde appelbomen. Het bijzondere aan deze soort is dat hij zich al sinds de ijstijd in ons land weet te handhaven. Wil je meer weten? Luister dan hier naar de uitleg van Van Son.

Verwaarlozing in dienst van wilde dieren

Boswachter Corné Joziasse laat zien waarom een deel van het Drents-Friese Wold verwaarloosd wordt. Door paden niet meer te onderhouden en omgevallen bomen te laten liggen, wordt het bezoekers lastiger gemaakt hier te komen. Met als gevolg meer wilde dieren en planten. Bekijk hier hoe dat in elkaar steekt.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, luidt het advies zoveel mogelijk thuis te blijven. Heb je zelf zin om er even op uit te gaan? Vermijd dan drukke plaatsen en houd minstens anderhalve meter afstand.

