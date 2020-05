Het 'nieuwe leven' van schaatsers Elma de Vries en Imke Vormeer in Schotland

"Ik ben al sinds juli in dienst van het off-shore-bedrijf. Ik heb eerst zeven weken in Oslo specifieke trainingen gehad op een simulator. Nu is het niet meer heel spannend. Alleen als het hard waait of als er slecht zicht is", vertelt De Vries rustig.

"Ik vlieg op vijftien tot twintig verschillende platforms in de Noordzee. Daar werken mensen soms twee tot drie weken achter elkaar. Maar je hebt ook specialisten die er maar een paar dagen hoeven te zijn. Het zijn vooral mannen. Misschien dat één op de twintig vrouw is", aldus De Vries.

Coronavluchten

In het bedrijf werken zo'n 75 piloten van wie er 8 uit Nederland komen. De laatste tijd werd de oud-schaatser ook ingezet voor coronavluchten. "Medewerkers op de platforms met symptomen van corona moesten natuurlijk afgevoerd worden. Dan mochten er maar drie passagiers mee op een vlucht. Wij droegen mondkapjes en de boel werd na afloop goed gereinigd", vertelt De Vries. "Vóór de coronacrisis stapten we nog uit op de platforms voor een extra inspectie en kregen we eten. Dat doen we nu niet weer. Nu eet ik weer gewoon m'n eigen boterhammen."

Best zwaar

Als het onweer verdreven is, moet ze vandaag naar twee verschillende platforms vliegen. "Eerst een uur heen, dan twintig minuten op het ene platform, vervolgens twintig minuten op het tweede platform en dan weer terug. Het is nog best zwaar. Buiten de take-off en het landen, vliegt de helikopter ook een tijd op de automatische piloot. Bij lange vluchten is dat best vermoeiend. Ook als je moet wachten op goede vluchtomstandigheden, zoals nu, ben je toch de hele tijd bezig om alles in de gaten te houden. Dat kan soms uren duren en dan moet je daarna toch nog een lange vlucht maken", legt De Vries uit.

Plotseling verhuisd

Op 21 maart, net voor de lockdown, verhuisde haar vriendin Imke Vormeer (31) ook definitief van Meppel naar Schotland. Maar voor de winnares van de laatste Marathon Cup is de kennismaking met het nieuwe land nog even wennen in deze bizarre coronatijd.

"Ik ben vanwege de coronacrisis best plotseling verhuisd. Ik moest eigenlijk nog een week als fysiotherapeut in Zwolle werken. Maar omdat afspraken, in verband met corona, geannuleerd werden en wij de bui al zagen hangen heb ik m'n tas gepakt en ben ik gelukkig op tijd naar Schotland gegaan", zegt Vormeer. "Anders hadden we elkaar misschien wel een hele tijd niet kunnen zien."

Banchory

Het stel woont nu in Banchory. Dat is bijna 30 kilometer ten westen van Aberdeen. "Het lijkt me best een leuk stadje maar door de coronacrisis zijn alleen de supermarkten hier open. Dat was al zo toen ik aankwam. Dus ik kan er nog maar weinig over zeggen", lacht Vormeer.

Beide vrouwen hebben een rijk verleden als topsporter. Zowel in het langebaanschaatsen als op de marathon en daarnaast ook nog op de skeelers. De Vries vertegenwoordigde in 2010 ons land tijdens de Spelen in Vancouver op de 5.000 meter. Twee jaar geleden nam ze afscheid van de wedstrijdsport. Afgelopen winter sloot ook Vormeer haar carrière als skeeleraar, marathon- en langebaanschaatsster af. In Leeuwarden won de ze op de valreep het eindklassement van de KNSB Marathon Cup. Iets dat haar vriendin al vier keer eerder had gedaan.

Solliciteren in coronatijd is lastig

"Elma werkt vijf dagen, is twee dagen vrij, werkt weer vijf dagen en daarna is ze negen dagen vrij. Dus we kunnen best veel samen doen. Maar omdat ik nog geen werk heb, is het best even wennen. Ik had in Nederland een druk leventje. Ik combineerde mijn werk als fysiotherapeut met het marathonschaatsen. Dus ik was altijd aan het racen. Nu heb ik het gevoel dat ik al acht weken vakantie heb. Solliciteren in coronatijd is lastig", zegt Vormeer.

"Misschien ga ik ook wel proberen om mountainbike-reizen op te zetten. We wonen dichtbij het nationaal park Cairngorms. Het is hier prachtig. Maar ook voor het organiseren van reizen is het nu natuurlijk een lastige tijd", licht Vormeer toe.

Veel sociale contacten hebben de dames ook nog niet opgebouwd in Schotland. "Qua mentaliteit kun je de mensen hier wel vergelijken met Noord-Nederland", zegt De Vries. "Ze zijn best open en behulpzaam. Maar buiten mijn werk om is dit een lastige tijd om contact met mensen te maken."

Lockdown

De regels in Schotland, rondom het coronavirus, zijn op dit moment een stuk strenger dan in Nederland. "De lockdown is hier nog eens met drie weken verlengd. Ze willen hier misschien ook nog een quarantaine-periode van twee weken gaan invoeren voor mensen die uit het buitenland komen. Dus als we nog heen en weer naar Nederland willen dan moeten we snel zijn. Want twee weken in quarantaine is niet handig", besluit De Vries.