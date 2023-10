Joodse stichting schrapt onthulling gedenkstenen in Coevorden

Museum blijft vooralsnog wel open

Met deze besluiten volgt het museum in Coevorden het voorbeeld van de Joodse stichting Emmer Sjoel Sjemmesj, die vorige week besloot activiteiten en lezingen in het Joodse gebouw aan de Julianastraat in Emmen te schrappen. Het besluit heeft volgens deze stichting alles te maken met een bepaalde "verharding" in de samenleving, door de oorlog. Op meerdere plekken in het land worden Joodse locaties - met name synagogen en scholen - geconfronteerd met dreiging en daardoor een verhoogd gevoel van onveiligheid.

Drie families

De tien nieuwe stolpersteine in Coevorden herdenken slachtoffers van de familie Cohen-Nijveen, die aan de Gasthuisstraat woonden, de familie Jakobs-Wijler (Stationsstraat) en slachtoffer Susanna Jakobs (Van Heutszsingel). De stenen worden op een later moment alsnog onthuld. "We zijn ervan overtuigd dat het juist nu van groot belang is om door te gaan met het vertellen van het verhaal van het Joodse leven in Drenthe en omgeving' en onze tentoonstelling over naziterreur", schrijft Stichting Synagoge Coevorden in een nieuwsbrief. "Wij hopen uiteraard dat iedereen die familie of vrienden heeft in het conflictgebied, contact met hen heeft gehad en wij wensen allen veel kracht en sterkte toe om met deze vreselijke situatie om te gaan."