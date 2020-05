Oud-winnares Heel Holland Bakt verhuist naar Drenthe: 'Mooiste plekje'

Drenthe heeft er een nieuwe topkok bij. Sarena Solari, die in 2015 het tv-programma Heel Holland Bakt won, is onlangs van Muntendam verhuisd naar Ees.

Daarmee kwam een droom uit voor de Italiaanse. "Ik kwam hier al vaak om met de hond in de bossen wandelen. Dus het idee was: als we gaan verhuizen, dan gaan we naar de omgeving van Ees. Dit is het mooiste plekje."

Culinaire reizen

Vijf jaar geleden is het alweer dat Solari de populaire bakwedstrijd won. Het veranderde veel in haar leven. "Ik werkte in de communicatie bij een zorginstelling en was al van plan om iets op te starten met Italië en culinaire reizen. Dat was een beetje tegelijk met het programma, dus dat heeft een enorme vlucht genomen. In 2016 ben ik m'n eigen reisorganisatie gestart met op maat gemaakte reizen om mensen te laten genieten van Italië. Het is heel snel gegaan doordat ik dat programma heb gewonnen."

Passie voor koken

Ze kreeg de passie voor koken mee van haar oma en ze nam veel recepten van haar grootmoeder op in een kookboek dat ze maakte. Haar favoriete recept is crostata met amaretti, pruimenjam en amandelschuim. "Een taart die mijn oma elke zondag maakte. Die stond op tafel en verdween gedurende de dag, want iedereen kwam langs. Daar keken we altijd erg naar uit."

Bakken zit er op het moment even niet in, want Solari zit nog midden in de verhuizing. "Maar de dozen beginnen al wat leger te raken, dus ik ga denk ik deze week wel weer even wat maken."